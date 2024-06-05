Яковлев Павел Прокофьевич 1732 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлев Павел Прокофьевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1732 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.

Отец: Яковлев Прокофий Яковлевич

Мать: Иванова Стефанида Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Настасья Фоминична

Рождение ребёнка
1762 ст.

Дочь: Яковлева (Прокофьева) Дарья Павловна

Мать ребёнка: Фомина Настасья Фоминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768 ст.

Дочь: Яковлева (Прокофьева) Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Фомина Настасья Фоминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Яковлева (Прокофьева) Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Фомина Настасья Фоминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1773 ст.

Дочь: Яковлева (Прокофьева) Агафья Павловна

Мать ребёнка: Фомина Настасья Фоминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.11.1775 ст.

Сын: Яковлев (Прокофьев) Федор Павлович

Мать ребёнка: Фомина Настасья Фоминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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