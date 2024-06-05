Яковлев Павел Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1732 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762 ст.
Дочь: Яковлева (Прокофьева) Дарья Павловна
Мать ребёнка: Фомина Настасья Фоминична
Рождение ребёнка
1768 ст.
Дочь: Яковлева (Прокофьева) Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Фомина Настасья Фоминична
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Яковлева (Прокофьева) Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Фомина Настасья Фоминична
Рождение ребёнка
05.02.1773 ст.
Дочь: Яковлева (Прокофьева) Агафья Павловна
Мать ребёнка: Фомина Настасья Фоминична
Рождение ребёнка
10.11.1775 ст.
Сын: Яковлев (Прокофьев) Федор Павлович
Мать ребёнка: Фомина Настасья Фоминична
Смерть
Неизвестно