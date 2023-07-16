Ненила Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненила Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Кузьмин

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агрофена Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Кузьмин

Рождение ребёнка
1834

Сын: Фёдор Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Кузьмин

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Васса Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Кузьмин

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Кузьмин

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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