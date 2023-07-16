Ненила Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Кузьмин
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агрофена Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Кузьмин
Рождение ребёнка
1834
Сын: Фёдор Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Кузьмин
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Васса Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Кузьмин
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Кузьмин
Смерть
Неизвестно