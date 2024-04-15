Ермоленко Андрей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Андрей Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ермоленко Серафима Андреевна

Мать ребёнка: Ермоленко Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ермоленко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ермоленко Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Ермоленко Василий Андреевич

Мать ребёнка: Ермоленко Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ермоленко Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Ермоленко Дарья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Дарья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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