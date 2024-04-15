Ермоленко Андрей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ермоленко Серафима Андреевна
Мать ребёнка: Ермоленко Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Ермоленко Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1909 ст.
Сын: Ермоленко Василий Андреевич
Мать ребёнка: Ермоленко Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ермоленко Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Ермоленко Дарья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно