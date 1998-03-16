Киселева (Мартикайнен) Надежда Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Мартикайнен) Надежда Матвеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

10.09.1914

Дата смерти

16.03.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Александр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Александр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Александр Иванович

Смерть
16.03.1998
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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