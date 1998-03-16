Киселева (Мартикайнен) Надежда Матвеевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1914
Дата смерти16.03.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1998