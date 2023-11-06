Илюшин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1911

Отец: Илюшин Иван Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илюишна Галина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илюшина Аля Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илюшина Нина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илюшина Роза Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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