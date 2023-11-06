Илюшин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1911
Отец: Илюшин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илюшин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илюишна Галина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илюшина Аля Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илюшина Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илюшина Роза Александровна
Смерть
Неизвестно