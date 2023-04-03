Джозовский Мефодий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1862
Дата смерти04.05.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1862
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Подгайная (Джозовская) Агнесса Мефодиевна
Мать ребёнка: Джозовская (Демченко) Мария Платоновна
Рождение ребёнка
11.11.1894
Сын: Джозовский Борис Мефодеевич
Мать ребёнка: Джозовская (Демченко) Мария Платоновна
Смерть
04.05.1916