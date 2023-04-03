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Джозовский Мефодий Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1862

Дата смерти

04.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1862

Отец: Джозовский Тихон Пантелеймонович

Мать: Джозовская Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Джозовская (Демченко) Мария Платоновна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Подгайная (Джозовская) Агнесса Мефодиевна

Мать ребёнка: Джозовская (Демченко) Мария Платоновна

Рождение ребёнка
11.11.1894

Сын: Джозовский Борис Мефодеевич

Мать ребёнка: Джозовская (Демченко) Мария Платоновна

Смерть
04.05.1916

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