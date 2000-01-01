Тренин Иван Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТренин Иван Захарович

Тренин Иван Захарович

avatar

Место рождения

д. Тренина, Овсянниковский с/с., Тюменская обл., Тобольский р-н.

Дата рождения

04.04.1909

Дата смерти

После 1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

IZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Тренина, Овсянниковский с/с., Тюменская обл., Тобольский р-н.
Рождение ребёнка
19.02.1938

Дочь: Тренина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1946
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close