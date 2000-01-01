Тренин Иван Захарович
Место рожденияд. Тренина, Овсянниковский с/с., Тюменская обл., Тобольский р-н.
Дата рождения04.04.1909
Дата смертиПосле 1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Тренина, Овсянниковский с/с., Тюменская обл., Тобольский р-н.
Рождение ребёнка
19.02.1938
Дочь: Тренина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1946