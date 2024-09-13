Подхалимова Евдокия Михайловна Около 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подхалимова Евдокия Михайловна

Место рождения

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1864

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.01.1888 ст.

Муж: Подхалимов Ананий Иванович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1888 ст.

Сын: Подхалимов Григорий Ананьевич

Отец ребёнка: Подхалимов Ананий Иванович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1889 ст.

Дочь: Подхалимова Анна Ананьевна

Отец ребёнка: Подхалимов Ананий Иванович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1892 ст.

Сын: Подхалимов Гавриил Ананьевич

Отец ребёнка: Подхалимов Ананий Иванович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.01.1895 ст.

Дочь: Подхалимова Мария Ананьевна

Отец ребёнка: Подхалимов Ананий Иванович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1898 ст.

Дочь: Подхалимова Прасковья Ананьевна

Отец ребёнка: Подхалимов Ананий Иванович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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