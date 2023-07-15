Шнейдерман Леонид Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1960
Дочь: Шнейдерман Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Шнейдерман (Звиняцкая) Мира Моисеевна
Рождение ребёнка
20.07.1978
Сын: Звеняцкий Александр Леонидович
Мать ребёнка: Шнейдерман (Звиняцкая) Мира Моисеевна
Смерть
Неизвестно