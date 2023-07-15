Шнейдерман Леонид Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнейдерман Леонид Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шнейдерман (Звиняцкая) Мира Моисеевна

Рождение ребёнка
07.09.1960

Дочь: Шнейдерман Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Шнейдерман (Звиняцкая) Мира Моисеевна

Рождение ребёнка
20.07.1978

Сын: Звеняцкий Александр Леонидович

Мать ребёнка: Шнейдерман (Звиняцкая) Мира Моисеевна

Смерть
Неизвестно

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