Подольская (Дербина) Павла Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подольская (Дербина) Павла Матвеевна

Место рождения

Горка-Кокуй, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Дербин Матвей Дмитриевич

Мать: Дербина Мария Филипповна

Горка-Кокуй, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
15.01.1924

Муж: Подольский Иван Васильевич

Каменный, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1941

Сын: Подольский Илья Иванович

Отец ребёнка: Подольский Иван Васильевич

Каменный, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплякова Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Подольский Иван Васильевич

Каменный, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1983
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