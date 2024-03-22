Подольская (Дербина) Павла Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Дербин Матвей Дмитриевич
Мать: Дербина Мария Филипповна
Бракосочетание
15.01.1924
Рождение ребёнка
10.02.1941
Отец ребёнка: Подольский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теплякова Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Подольский Иван Васильевич
Смерть
1983