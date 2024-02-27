Шафоростов Серафим
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1938
Дата смерти01.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.1965
Сын: Шафоростов Геннадий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.08.1982