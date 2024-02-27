Шафоростов Серафим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафоростов Серафим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1938

Дата смерти

01.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.1965

Сын: Шафоростов Геннадий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.08.1982

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