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Евдокия Леонтьевна
Евдокия Леонтьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1804
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Леонтий Иванович
1766 г.р.
Мать
Дарья (?) Иевлевна
1761 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец:
Леонтий Иванович
Мать:
Дарья (?) Иевлевна
Смерть
Неизвестно
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