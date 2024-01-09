Лебедева Ольга Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Зинаида Андреевна
Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Светлана Андреевна
Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Полина Андреевна
Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич
Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович
Ильинцы, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лебедев Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович
Смерть
Неизвестно