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Лебедева Ольга Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Светлана Андреевна

Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Полина Андреевна

Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич

Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович

Ильинцы, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Лебедев Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лебедев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Лебедев Андрей Семенович

Смерть
Неизвестно

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