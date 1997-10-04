Николаев Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Андрей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1956

Дата смерти

04.10.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1983

Жена: Николаева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
29.08.1984

Дочь: Кузуб Диана Андреевна

Мать ребёнка: Николаева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
30.09.1988

Сын: Николаев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Николаева Ирина Николаевна

Смерть
04.10.1997
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