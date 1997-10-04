Николаев Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1956
Дата смерти04.10.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1983
Рождение ребёнка
29.08.1984
Дочь: Кузуб Диана Андреевна
Мать ребёнка: Николаева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
30.09.1988
Сын: Николаев Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Николаева Ирина Николаевна
Смерть
04.10.1997