Семёнов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1917

Дата смерти

25.04.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1917

Отец: Семёнов Михаил Семёнович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.1949

Дочь: Сараева Елена Александровна

Мать ребёнка: Семёнова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Анна Федоровна

Смерть
25.04.2007
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