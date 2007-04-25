Семёнов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1917
Дата смерти25.04.2007
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1917
Отец: Семёнов Михаил Семёнович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1949
Дочь: Сараева Елена Александровна
Мать ребёнка: Семёнова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семёнова Анна Федоровна
Смерть
25.04.2007