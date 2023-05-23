Лотонин Василий Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛотонин Василий Никитович

Лотонин Василий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Лотонин Никита

Мать: Лотонина -

Рождение ребёнка
1912

Сын: Лотонин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Лотонина -

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лотонин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Лотонина -

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лотонин Константин Васильевич

Мать ребёнка: Лотонина -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лотонина -

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close