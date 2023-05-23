Лотонин Василий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Лотонин Никита
Мать: Лотонина -
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Лотонина -
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лотонин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Лотонина -
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лотонин Константин Васильевич
Мать ребёнка: Лотонина -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лотонина -
Смерть
Неизвестно