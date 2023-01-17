Зернит Бруно Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зернит Бруно Иванович

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Место рождения

Эстония

Дата рождения

09.08.1914

Дата смерти

06.12.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Эстония
Смерть
06.12.1960
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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