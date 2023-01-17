Зернит Бруно Иванович
Место рожденияЭстония
Дата рождения09.08.1914
Дата смерти06.12.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Эстония
Смерть
06.12.1960
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)