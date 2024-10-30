Колошина Устинья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1774
Дочь: Долгих (Колошина) Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Колошин Федор Петрович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Колошин Василий Федорович
Отец ребёнка: Колошин Федор Петрович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Колошин Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Колошин Федор Петрович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Колошин Федор Петрович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Колошина) Настасья Федоровна
Отец ребёнка: Колошин Федор Петрович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Колошина) Федосья Федоровна
Отец ребёнка: Колошин Федор Петрович
Смерть
1802