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Колошина Устинья Васильевна

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1802

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колошин Федор Петрович

Рождение ребёнка
Между 1768 и 1774

Дочь: Долгих (Колошина) Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Колошин Федор Петрович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Колошин Василий Федорович

Отец ребёнка: Колошин Федор Петрович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Колошин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Колошин Федор Петрович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Колошин Данило Федорович

Отец ребёнка: Колошин Федор Петрович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Колошина) Настасья Федоровна

Отец ребёнка: Колошин Федор Петрович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Колошина) Федосья Федоровна

Отец ребёнка: Колошин Федор Петрович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
1802
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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