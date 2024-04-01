Голованов Еремей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голованов Гавриил Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Голованов Павел Еремеевич
Мать ребёнка: Голованова Анастасия Трифоновна
Рождение ребёнка
1846
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полущева Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно