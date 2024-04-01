Голованов Еремей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованов Еремей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1837 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голованов Гавриил Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Голованов Павел Еремеевич

Мать ребёнка: Голованова Анастасия Трифоновна

Марфинка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полущева Ксения Ивановна

Марфинка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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