Паппо Станислав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паппо Станислав Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Паппо Михаил Семёнович

Мать: Паппо Мария

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паппо Нина

Рождение ребёнка
04.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паппо Нина

Смерть
Неизвестно
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