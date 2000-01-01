Паппо Станислав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Паппо Михаил Семёнович
Мать: Паппо Мария
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Паппо Нина
Рождение ребёнка
04.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паппо Нина
Смерть
Неизвестно