Ардаров (Богданович) Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ардаров (Богданович) Григорий Павлович

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Место рождения

Одесса, Украина

Дата рождения

28.03.1888

Дата смерти

17.02.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Украина
Место жительства
С 1908
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1936 по 1956
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.02.1956
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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