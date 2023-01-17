Ардаров (Богданович) Григорий Павлович
Место рожденияОдесса, Украина
Дата рождения28.03.1888
Дата смерти17.02.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Одесса, Украина
Место жительства
С 1908
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1936 по 1956
Смерть
17.02.1956