Тушев федот никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушев федот никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Тушев никита алексеев

Мать: Тушева прасковия тихонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тушева анисья тимофеева

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Тушева агафья федотова

Мать ребёнка: Тушева анисья тимофеева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Тушева афросинья федотова

Мать ребёнка: Тушева анисья тимофеева

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Тушева лукерья федотова

Мать ребёнка: Тушева анисья тимофеева

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Тушева акилина федотова

Мать ребёнка: Тушева анисья тимофеева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Тушева матрена федотова

Мать ребёнка: Тушева анисья тимофеева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Тушева степанида федотова

Мать ребёнка: Тушева анисья тимофеева

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