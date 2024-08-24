Тушев федот никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1758
Отец: Тушев никита алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тушева анисья тимофеева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Тушева агафья федотова
Мать ребёнка: Тушева анисья тимофеева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Тушева афросинья федотова
Мать ребёнка: Тушева анисья тимофеева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Тушева лукерья федотова
Мать ребёнка: Тушева анисья тимофеева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Тушева акилина федотова
Мать ребёнка: Тушева анисья тимофеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Тушева матрена федотова
Мать ребёнка: Тушева анисья тимофеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Тушева степанида федотова
Мать ребёнка: Тушева анисья тимофеева