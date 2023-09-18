Баравик Феофил Феофилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Баравик Евгения Феофиловна
Мать ребёнка: Баравик Макрина Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Баравик Василий Феофилович
Мать ребёнка: Баравик Макрина Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кастюк Евдокия Феофиловна
Мать ребёнка: Баравик Макрина Ивановна
Концевичи, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Баравик Макрина Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Баравик Алексей Феофилович
Мать ребёнка: Баравик Макрина Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1923
Мать ребёнка: Баравик Макрина Ивановна
Смерть
1935