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Баравик Феофил Феофилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Баравик Евгения Феофиловна

Мать ребёнка: Баравик Макрина Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Баравик Василий Феофилович

Мать ребёнка: Баравик Макрина Ивановна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кастюк Евдокия Феофиловна

Мать ребёнка: Баравик Макрина Ивановна

Концевичи, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Баравик Фёдор Феофилович

Мать ребёнка: Баравик Макрина Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Баравик Алексей Феофилович

Мать ребёнка: Баравик Макрина Ивановна

Рождение ребёнка
15.02.1923

Сын: Баравик Иван Феофилович

Мать ребёнка: Баравик Макрина Ивановна

Смерть
1935
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