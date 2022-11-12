Левитина (Нарбут) Феодосия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левитина (Нарбут) Феодосия Афанасьевна

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Место рождения

Нарично, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

14.04.1931

Дата смерти

12.11.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Нарично, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1953

Сын: Левитин Евгений Юрьевич

Отец ребёнка: Левитин Юрий Яковлевич

Рождение ребёнка
23.07.1957

Дочь: Левитина Любовь Юрьевна

Отец ребёнка: Левитин Юрий Яковлевич

Тельшяй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis
Смерть
12.11.2022
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