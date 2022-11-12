Левитина (Нарбут) Феодосия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения14.04.1931
Дата смерти12.11.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1953
Отец ребёнка: Левитин Юрий Яковлевич
Рождение ребёнка
23.07.1957
Дочь: Левитина Любовь Юрьевна
Отец ребёнка: Левитин Юрий Яковлевич
Тельшяй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis
Смерть
12.11.2022