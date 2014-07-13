Марголис (Печеник) Интерна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марголис (Печеник) Интерна

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Место рождения

Одесса, Украина

Дата рождения

25.08.1927

Дата смерти

13.07.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Украина
Рождение ребёнка
09.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марголис Артём Абрамович

Харьков, Украина
Образование
Неизвестно
Харьковский университет
Высшее
Смерть
13.07.2014
Харьков, Украина
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