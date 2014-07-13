Марголис (Печеник) Интерна
Место рожденияОдесса, Украина
Дата рождения25.08.1927
Дата смерти13.07.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Одесса, Украина
Рождение ребёнка
09.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марголис Артём Абрамович
Харьков, Украина
Образование
Неизвестно
Харьковский университет
Высшее
Смерть
13.07.2014
Харьков, Украина