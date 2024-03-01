Козлов Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Владимир Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Павел

Мать: Козлова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Павел Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Потешкина Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хромова Милана Владимировна

Мать ребёнка: Потешкина Ирина Анатольевна

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