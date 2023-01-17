Казаков Мухаммадзян Назирович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1852
Место жительства
С 1852 по 1857
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1857 по 1890
Смерть
1890