Казаков Мухаммадзян Назирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Мухаммадзян Назирович

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Место рождения

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1806

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1852
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1852 по 1857
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1857 по 1890
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1890
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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