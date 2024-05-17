Сергей Меркулович
Место рождения
Дата рождения01.10.1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.1735 ст.
Дочь: Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение
01.10.1812 ст.
Отец: Меркул Евдокимович
Мать: Лукия Федоровна
Восприемник д. Каменник крестянин Иван Федоров, д. Васьково крестьянка Елена Агафонова
Бракосочетание
10.02.1829 ст.
Жена: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
18.06.1840 ст.
Дочь: Агрипина Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
06.07.1842 ст.
Дочь: Ульяна Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
12.01.1844 ст.
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
27.05.1846 ст.
Сын: Ферапонт Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно