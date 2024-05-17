Сергей Меркулович 01.10.1812 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергей Меркулович

Место рождения

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

01.10.1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.1735 ст.

Дочь: Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение
01.10.1812 ст.

Отец: Меркул Евдокимович

Мать: Лукия Федоровна

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Каменник крестянин Иван Федоров, д. Васьково крестьянка Елена Агафонова
Бракосочетание
10.02.1829 ст.

Жена: Евдокия Николаевна

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1840 ст.

Дочь: Агрипина Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1842 ст.

Дочь: Ульяна Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1844 ст.

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1846 ст.

Сын: Ферапонт Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Васьково, Перкумская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно

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