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Фамилии Нет Дарья Федороана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

13.05.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1879

Дочь: Фамилии Нет Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Николай Филиппович

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фамилии Нет Николай Филиппович

Смерть
13.05.1896 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
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