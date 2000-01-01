Фамилии Нет Дарья Федороана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856 ст.
Дата смерти13.05.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1879
Дочь: Фамилии Нет Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Николай Филиппович
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1896 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии