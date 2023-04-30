Назаренко (Федоренко) Зинаида Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.08.1937
Дата смерти30.04.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1937
Бракосочетание
14.10.1956
Рождение ребёнка
19.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаренко Павел Терентьевич
Рождение ребёнка
25.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаренко Павел Терентьевич
Смерть
30.04.2023
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край