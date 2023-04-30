Назаренко (Федоренко) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко (Федоренко) Зинаида Михайловна

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Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

30.08.1937

Дата смерти

30.04.2023

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1937

Отец: Федоренко Михаил Никифорович

Мать: Федоренко (Ковалева) Мария Порфировна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
14.10.1956

Муж: Назаренко Павел Терентьевич

Рождение ребёнка
19.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаренко Павел Терентьевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
25.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаренко Павел Терентьевич

Смерть
30.04.2023
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

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