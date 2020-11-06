Селезнева Тамара яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Тамара яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1951

Дата смерти

06.11.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1973

Дочь: Коростелева Евгения Геннадьевна

Отец ребёнка: Коростелев Геннадий Васильевич

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.06.1979

Сын: Коростелев Алексей геннадьевич

Отец ребёнка: Коростелев Геннадий Васильевич

Смерть
06.11.2020
Октябрьская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
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