Селезнева Тамара яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1951
Дата смерти06.11.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1973
Дочь: Коростелева Евгения Геннадьевна
Отец ребёнка: Коростелев Геннадий Васильевич
Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.06.1979
Сын: Коростелев Алексей геннадьевич
Отец ребёнка: Коростелев Геннадий Васильевич
Смерть
06.11.2020
Октябрьская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край