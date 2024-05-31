Климович (Шавера) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климович (Шавера) Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1975

Отец: не указан

Мать: Шавера (Свист) Раиса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климович Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
26.04.1980

Дочь: Жарая (Шавера) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Климович Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
02.04.1993

Сын: Климович Роман Андреевич

Отец ребёнка: Климович Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
08.01.1996

Сын: Климович Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Климович Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
02.08.2021

Дочь: Климович Мия Евгеньевна

Отец ребёнка: Климович Андрей Васильевич

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