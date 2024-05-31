Климович (Шавера) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1975
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1980
Дочь: Жарая (Шавера) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Климович Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1993
Отец ребёнка: Климович Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
08.01.1996
Сын: Климович Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Климович Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.2021
Дочь: Климович Мия Евгеньевна
Отец ребёнка: Климович Андрей Васильевич