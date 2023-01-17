Кузнецов Филимон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Филимон Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1874 и 1896 ст.

Дата смерти

После 26.10.1917 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1874 и 1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
После 26.10.1917 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23531245 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23531282/
Место жительства
1917
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
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