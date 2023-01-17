Кузнецов Филимон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1874 и 1896 ст.
Дата смертиПосле 26.10.1917 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1874 и 1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
После 26.10.1917 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23531245 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23531282/
Место жительства
1917
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область