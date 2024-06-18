Ефимья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Надежда Степанова
Отец ребёнка: Степан Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Степан Степанов
Отец ребёнка: Степан Кондратьев
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Степан Кондратьев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Степан Кондратьев