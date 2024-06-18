Ефимья Павлова 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефимья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Надежда Степанова

Отец ребёнка: Степан Кондратьев

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Степан Степанов

Отец ребёнка: Степан Кондратьев

Рождение ребёнка
1829

Сын: Лучинин Ефим Степанов

Отец ребёнка: Степан Кондратьев

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марфа Степанова

Отец ребёнка: Степан Кондратьев

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