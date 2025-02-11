Матерова Анастасия Иванова 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Матерова Анастасия Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1814

умерла Неизвестно

Супруги
Матеров Василий Михайлов1816 г.р.
Дети
(Матерова) Ульяна Васильева1830 г.р.
Матеров Григорий Васильев1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матеров Василий Михайлов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Матерова) Ульяна Васильева

Отец ребёнка: Матеров Василий Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Матеров Григорий Васильев

Отец ребёнка: Матеров Василий Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Матеров Игнат Васильев

Отец ребёнка: Матеров Василий Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Матерова) Марья Васильева

Отец ребёнка: Матеров Василий Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Матеров Василий Васильев

Отец ребёнка: Матеров Василий Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

36,5

Смерть
Неизвестно

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