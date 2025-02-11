Матерова Анастасия Иванова
женский, родилась 1814
умерла Неизвестно
Супруги
Матеров Василий Михайлов1816 г.р.
Дети
(Матерова) Ульяна Васильева1830 г.р.
Матеров Григорий Васильев1834 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Матерова) Ульяна Васильева
Отец ребёнка: Матеров Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Матеров Григорий Васильев
Отец ребёнка: Матеров Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Матеров Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Матерова) Марья Васильева
Отец ребёнка: Матеров Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Матеров Василий Михайлов
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно