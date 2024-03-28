Наумов Олег Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Олег Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Наумов Борис Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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