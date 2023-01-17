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Белячков Сергей Викторович

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Место рождения

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

16.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
31.03.2017

Дочь: Белячкова Ника Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.2019

Сын: Белячков Степан Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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