Загуляев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Загуляева) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
31.12.1922
Сын: Загуляев Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Загуляев Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
19.09.1928
Сын: Загуляев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Загуляев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна
Смерть
1932