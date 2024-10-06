Загуляев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загуляев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Загуляева) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Загуляев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
31.12.1922

Сын: Загуляев Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Загуляев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
19.09.1928

Сын: Загуляев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна

Анисимово, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Загуляев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Загуляева (Михайлева) Наталья Алексеевна

Смерть
1932
Анисимово, Тальменский муниципальный район, Алтайский край

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