Ладанов Сергей Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ладанов Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ладанова Анисия Сергеевна
Мать ребёнка: Ладанова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ладанов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Ладанова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Ладанова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Ладанова Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно