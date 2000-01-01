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Ладанов Сергей Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ладанов Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ладанова Анисия Сергеевна

Мать ребёнка: Ладанова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ладанов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Ладанова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ладанов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Ладанова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ладанов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Ладанова Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладанова Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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