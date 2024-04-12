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Фита Кириакия

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Фита Павел Ильич

Отец ребёнка: Фита Илья Кириллович

Бракосочетание
До 1815

Муж: Фита Илья Кириллович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Фита Илья Кириллович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Фита Илья Кириллович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Фита Илья Кириллович

Смерть
Неизвестно
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