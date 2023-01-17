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Майоров Александр Данилович

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Место рождения

Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2014

Пол

Мужской

Отец

Около 1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Майоров Данил

Мать: Майорова Матрёна

Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Смерть
Около 2014
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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