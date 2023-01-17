Майоров Александр Данилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Майоров Данил
Мать: Майорова Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2014
Причина смерти: Естественная смерть/старость