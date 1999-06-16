Зимарев Евгений Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1932
Дата смерти16.06.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1932
Рождение ребёнка
08.11.1957
Сын: Зимарев Вячеслав Евгеньевич
Мать ребёнка: Зимарева Тамара Егоровна
Рождение ребёнка
09.03.1959
Сын: Зимарев Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Зимарева Тамара Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимарева Тамара Егоровна
Смерть
16.06.1999
Орёл, город Орёл, Орловская область