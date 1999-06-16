Зимарев Евгений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимарев Евгений Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1932

Дата смерти

16.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1932

Отец: Зимарев Алексей Харитонович

Мать: Зимарева Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
08.11.1957

Сын: Зимарев Вячеслав Евгеньевич

Мать ребёнка: Зимарева Тамара Егоровна

Рождение ребёнка
09.03.1959

Сын: Зимарев Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Зимарева Тамара Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимарева Тамара Егоровна

Смерть
16.06.1999
Орёл, город Орёл, Орловская область
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