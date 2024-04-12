Масионис (Масионис) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масионис (Масионис) Анна Андреевна

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

24.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1986

Отец: Масионис Андрей Витаутасович

Мать: Осина Ольга Владимировна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Около 03.11.2004

Муж: Велигоцкий Артем Александрович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.2005

Сын: Велигоцкий Дмитрий Артемович

Отец ребёнка: Велигоцкий Артем Александрович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Развод
После 03.03.2009

Муж: Велигоцкий Артем Александрович

Рождение ребёнка
03.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Велигоцкий Артем Александрович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Работа или профессия
С ?.07.2010
Менеджер по закупкам | Current occupation:1
Рождение ребёнка
07.09.2011

Сын: Лихарев Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Лихарев Сергей Викторович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
07.09.2012

Муж: Лихарев Сергей Викторович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.06.2017

Сын: Лихарев Вадим Сергеевич

Отец ребёнка: Лихарев Сергей Викторович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
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