Масионис (Масионис) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения24.05.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1986
Бракосочетание
Около 03.11.2004
Рождение ребёнка
19.09.2005
Сын: Велигоцкий Дмитрий Артемович
Отец ребёнка: Велигоцкий Артем Александрович
Развод
После 03.03.2009
Рождение ребёнка
03.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Велигоцкий Артем Александрович
Работа или профессия
С ?.07.2010
Менеджер по закупкам | Current occupation:1
Рождение ребёнка
07.09.2011
Отец ребёнка: Лихарев Сергей Викторович
Бракосочетание
07.09.2012
Рождение ребёнка
18.06.2017
Отец ребёнка: Лихарев Сергей Викторович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Место жительства
Неизвестно