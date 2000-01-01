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Антон
Антон
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Степан
1823 г.р.
Мать
(Семенова) Алена
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Степан
Мать:
Алена
Смерть
Неизвестно
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