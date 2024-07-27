Ирина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман Севастьянович
Рождение ребёнка
1685
Сын: Степан Романович
Отец ребёнка: Роман Севастьянович
Рождение ребёнка
1687
Сын: Василий Романович
Отец ребёнка: Роман Севастьянович
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Пётр Романович
Отец ребёнка: Роман Севастьянович
Смерть
Неизвестно