Ирина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1648 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Севастьянович

Рождение ребёнка
1685

Сын: Степан Романович

Отец ребёнка: Роман Севастьянович

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1687

Сын: Василий Романович

Отец ребёнка: Роман Севастьянович

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Пётр Романович

Отец ребёнка: Роман Севастьянович

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область

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