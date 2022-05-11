Прокопьев Петр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьев Петр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1933

Дата смерти

18.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.01.1988

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