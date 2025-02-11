Волков Иван До 1748 — найти родственников по фамилии на Familio

Волков Иван

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1748, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Дети
Волков Иван Иванов1766 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Волков Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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