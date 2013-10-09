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Мосунов Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1951

Дата смерти

09.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1951

Отец: Мосунов Евгений

Мать: Мосунова Зинаида Кирилловна

Рождение ребёнка
10.04.1974

Дочь: Соколюк Светлана Александровна

Мать ребёнка: Мосунова Надежда Валентиновна

Рождение ребёнка
11.04.1981

Дочь: Мосунова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Мосунова Надежда Валентиновна

Рождение ребёнка
03.02.1989

Сын: Мосунов Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосунова Надежда Валентиновна

Смерть
09.10.2013
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