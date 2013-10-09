Мосунов Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1951
Дата смерти09.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1951
Отец: Мосунов Евгений
Рождение ребёнка
10.04.1974
Дочь: Соколюк Светлана Александровна
Мать ребёнка: Мосунова Надежда Валентиновна
Рождение ребёнка
11.04.1981
Дочь: Мосунова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Мосунова Надежда Валентиновна
Рождение ребёнка
03.02.1989
Сын: Мосунов Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.2013