Полякова (Гаврилова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Гаврилова) Мария Николаевна

Место рождения

Ближнево, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Ближнево, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
03.06.1913

Муж: Поляков / Нилантьев Семён Нилантьев/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1914

Дочь: (Полякова) Клавдия

Отец ребёнка: Поляков / Нилантьев Семён Нилантьев/

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1923

Сын: Поляков Николай

Отец ребёнка: Поляков / Нилантьев Семён Нилантьев/

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
30.12.1925

Дочь: Шульц (Полякова) Мария

Отец ребёнка: Поляков / Нилантьев Семён Нилантьев/

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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