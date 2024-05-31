Полякова (Гаврилова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1913
Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1914
Дочь: (Полякова) Клавдия
Отец ребёнка: Поляков / Нилантьев Семён Нилантьев/
Рождение ребёнка
04.02.1923
Сын: Поляков Николай
Отец ребёнка: Поляков / Нилантьев Семён Нилантьев/
Рождение ребёнка
30.12.1925
Дочь: Шульц (Полякова) Мария
Отец ребёнка: Поляков / Нилантьев Семён Нилантьев/
Смерть
Неизвестно