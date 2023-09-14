Космогоров Даниил Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
1916
Сын: Космогоров Александр Даниилович
Мать ребёнка: Космогорова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Космогорова Екатерина Данииловна
Мать ребёнка: Космогорова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно