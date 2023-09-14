Космогоров Даниил Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Космогоров Даниил Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Космогоров Прокопий Харитонович

Мать: Космогорова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Космогоров Александр Даниилович

Мать ребёнка: Космогорова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Космогорова Екатерина Данииловна

Мать ребёнка: Космогорова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Космогорова Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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